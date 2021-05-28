Хоча підлітки рідко серйозно хворіють на COVID-19, вони можуть поширити інфекцію.

Європейський регулятор EMA рекомендував щеплювати вакциною Comirnaty від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це йдеться у заяві EMA.

Зазначається, що випробування з участю 2260 добровольців підтвердили 100% (за дозволеної норми у 75%) ефективність препарату у захисті від коронавірусу серед цієї вікової групи.

Імунна відповідь – за рівнем антитіл – у дітей 12-15 років була такою ж, якою і в молодих людей віком від 16 до 25 років. Щеплення робили у два етапи з інтервалом у три тижні.

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З-поміж зареєстрованих рідкісних побічних ефектів у дітей виявляли біль у місцях ін’єкції, втому, головний біль, біль у м’язах і суглобах, температуру.

Випадки міокарда (запалення серцевого м’яза) і перикарда (запалення мембрани навколо серця) – переважно у людей віком до 30 років. Хоча на сьогодні немає ніяких доказів, що вказані хвороби були викликані саме Pfizer.

Попри це в EMA вважають, що переваги препарату перевищують ризики.

Дослідження щодо застосування вакцини для дітей також проводить компанія Moderna. У випробуванні з участю 3732 добровольців, котрі отримали дві дози препарату, випадки зараження коронавірусом не спостерігалися у порівнянні з чотирма випадками у контрольній групі, яким вводили ін’єкції плацебо.

Хоча підлітки рідко серйозно хворіють на COVID-19, вони можуть поширити інфекцію. Експерти сподіваються, що вакцинація їх проти вірусу допоможе зупинити пандемію.

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Автор: Яна Ставська