Смертність від коронавірусу в Україні від учора зросла більш ніж втричі.

В Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки COVID-19. Серед них 95 дітей та 94 медпрацівники. Також 6 751 пацієнт одужав, а 118 — померли від ускладнень - це понад втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 483 людей.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 216 654 випадки зараження коронавірусом. З них 51 333 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 101 722 — одужали. Сьогодні хворіє: 63 599 - на 5 267 осіб менше, ніж минулої доби.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 57 556 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 355, методом ІФА — 10 821. Також зробили 13 380 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

За добу в Україні зробили 48 161 щеплення проти коронавірусу. За весь час першу з двох доз отримали 1 284 143 людини, а завершили вакцинацію, тобто отримали обидві дози, — 152 142 людини.

Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.

Довідка УНІАН. 24 лютого 2021 року в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та вакциною Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко