Захворюваність на коронавірус в Україні значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях.

В Україні за минулу добу виявили 535 нових випадків COVID-19, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. 1 743 пацієнтів одужали, а 33 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 601 людину.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявилиу Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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З початку пандемії в нас зафіксували 2 215 052 випадки зараження коронавірусом. З них 51 215 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 094 971 — одужала. Сьогодні хворіє 68 866 українців - на 1 241 особу менше, ніж минулої доби.

Захворюваність значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань.

Менший добовий "приріст" хворих був майже рік тому - за добу 9 червня 2020 року виявили 525 випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус у Києві: статистика на 7 червня 2021

У Києві виявили за минулу добу 87 хворих на коронавірус. Померли 4 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини. Усього за період пандемії в місті 5131 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 209 125», – повідомив Кличко.

Захворіли 46 жінок віком від 19 до 92 років та 37 чоловіків віком від 20 до 75 років. А також 1 дівчинка віком 4 років та 3 хлопчики від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих на коронавірус, а також 42 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 231 людина. Загалом коронавірус подолали 185 282 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 25, у Печерському – 23 та в Святошинському районі – 15 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 17 591 тест на коронавірус: методом ПЛР — 10 723, методом ІФА — 1 356. Також зробили 5 512 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 860 людей щеплено проти COVID-19 за добу 06 червня 2021 року. Одну дозу отримали 24 406 людей, повністю імунізовані - 454 людей.

Протягом доби працювали 189 мобільних бригад та 281 пункт щеплення.

Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 388 124 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко