Центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні — від рутинного моніторингу показників до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

В Україні з 1 липня розпочнуть роботу Центри контролю та профілактики хвороб, які будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у Facebook.

"З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах", - повідомили в МОЗ.

Зазначається, що ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей — лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки.

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У міністерстві пояснили, що ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні — від рутинного моніторингу показників до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ полягатимуть у забезпеченні: епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, запобігання та профілактики неінфекційних захворювань, підтримки біологічної безпеки та біологічного захисту, імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя, запобігання факторам ризику, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я тощо.

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Автор: Леся Лещенко