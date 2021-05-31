В Україні за добу виявлено 1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 58 дітей та 11 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Так, за добу госпіталізовано 810 осіб; зафіксовано 64 летальних випадки; одужали 4 934 особи.
Крім цього проведено тестувань за добу – 16 224 (зокрема методом ПЛР – 8 822, методом ІФА – 1 176); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 226.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 202 494 особи;
- одужало – 2 041 082 особи;
- летальних випадків – 50 536;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 23 випадки;
Волинська область – 40 випадків;
Дніпропетровська область – 134 випадки;
Донецька область – 42 випадки;
Житомирська область – 42 випадки;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 69 випадків;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 58 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 13 випадків;
Львівська область – 46 випадків;
Миколаївська область – 107 випадків;
Одеська область – 17 випадків;
Полтавська область – 16 випадків;
Рівненська область – 51 випадок;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 59 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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