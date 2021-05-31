За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.

В Україні за добу виявлено 1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 58 дітей та 11 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Так, за добу госпіталізовано 810 осіб; зафіксовано 64 летальних випадки; одужали 4 934 особи.

Крім цього проведено тестувань за добу – 16 224 (зокрема методом ПЛР – 8 822, методом ІФА – 1 176); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 226.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 202 494 особи;

одужало – 2 041 082 особи;

летальних випадків – 50 536;

проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

Читайте такожУкраїна в червні отримає понад 1 мільйон доз вакцин проти COVID-19: Ляшко розповів подробиці

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 63 випадки;

Вінницька область – 23 випадки;

Волинська область – 40 випадків;

Дніпропетровська область – 134 випадки;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 42 випадки;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 69 випадків;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 58 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 46 випадків;

Миколаївська область – 107 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 51 випадок;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла