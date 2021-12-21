В Україні за добу виявили 6029 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1061 особу; зафіксовано 346 летальних випадків; одужали 18 850 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 71 319.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 616 716 осіб;
- одужало – 3 357 405 осіб;
- летальних випадків – 93 608;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1496;
Вінницька область – 147;
Волинська область – 279;
Дніпропетровська область – 118;
Донецька область – 413;
Житомирська область – 39;
Закарпатська область – 282;
Запорізька область – 344;
Івано-Франківська область – 80;
Київська область – 275;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 108;
Львівська область – 197;
Миколаївська область – 165;
Одеська область – 142;
Полтавська область – 602;
Рівненська область – 183;
Сумська область – 122;
Тернопільська область – 84;
Харківська область – 155;
Херсонська область – 32;
Хмельницька область – 236;
Черкаська область – 266;
Чернівецька область – 101;
Чернігівська область – 111.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримала першу дозу – 14 422 441, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477, отримала додаткову дозу – 171", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за минулу добу проти COVID-19 вакциновано 110 740 людей: першу дозу отримали 36 056, додаткову дозу – 79, повністю імунізовані – 74 605.
З початку вакцинальної кампанії проведено 27 484 089 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.