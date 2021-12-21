Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Полтавській області.

В Україні за добу виявили 6029 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1061 особу; зафіксовано 346 летальних випадків; одужали 18 850 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 71 319.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 616 716 осіб;

одужало – 3 357 405 осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримала першу дозу – 14 422 441, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477, отримала додаткову дозу – 171", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за минулу добу проти COVID-19 вакциновано 110 740 людей: першу дозу отримали 36 056, додаткову дозу – 79, повністю імунізовані – 74 605.

З початку вакцинальної кампанії проведено 27 484 089 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова