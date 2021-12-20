Міністр Ляшко закликав українців вакцинуватися, зазначивши, що існуючі вакцини забезпечують захист від тяжкого перебігу COVID-19 і смерті від різних варіантів коронавірусу.

В Україні вже виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". На тлі цього у МОЗ розказали, що допоможе українцям вберегтися від недуги.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що є загроза поширення в Україні нового варіанту коронавірусу - "Омікрон", який виявлений вже в більш ніж 90 країнах світу, в тому числі і в нашій країні.

"Можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму поки не з’ясовано", - зауважив міністр.

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За його словами, зведення до мінімуму поширення коронавірусу – це питання свідомого вибору громадян. Ляшко закликав щепитися він коронавірусу та дотримуватись інших рекомендацій, щоб зробити новорічні свята "більш безпечними та радісними":

Вакцинуватись

За словами глави МОЗ, потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації. Це найважливіше, що може зробити кожна людина. Оскільки щеплення захищає від тяжкого перебігу хвороби та запобігає летальним наслідкам.

Особливо важливо це для груп ризику, зокрема, людей старше 60 років і тих, в яких є супутні захворювання.

Маски, дистанція, чистота

Друга рекомендація від Ляшка – потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я. Також це допоможе запобігти жорсткому карантину. Тобто, вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям.

МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи для профілактики:

одягати захисну маску, де це потрібно; зберігати дистанцію з людьми; провітрювати приміщення; уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей; слідкувати за чистотою рук; прикривати рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Безпечні зустрічі

Крім усього іншого, у відомстві радять зробити зустрічі якомога безпечнішими. Зокрема, закрите приміщення – це умови для поширення вірусів.

"При можливості, зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі", – уточнив Ляшко.

Утриматись від подорожей

Особливо це стосується людей у групі ризику.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і належать до групи ризику тяжкого перебігу коронавірусу, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення недуги", – зазначив Ляшко.

Ніяких фейків – перевіряйте інформацію

Також, окрім носіння масок та вакцинації, вам може вберегти життя і достовірна інформація. Так, МОЗ радить отримувати всі актуальні дані з надійних джерел. Тоді як фейки та дезінформація створюють загрозу для життя і здоров'я людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення по щодо здоров'я, додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Ляшко додав, що людина наразі перебуває на лікуванні і зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Новий штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

14 грудня у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

За даними видання Medical Press, учені з Гонконгу довели, що щеплення вакцинами від Pfizer-BioNTech та Coronavac не допоможе у протистоянні новому штаму.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначає, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня. Він також розповів про симптоми, на які експерти радять звернути увагу.

Автор: Інна Андаліцька