Довідки щодо протипоказань до щеплення від коронавірусу почнуть видавати на початку листопада, повідомив Радуцький.

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Про це голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

Він зазначив, що у документі вказані типи протипоказань.

"Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками. Протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається)", – зазначив Радуцький.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19За його даними, зокрема, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). При цьому голова комітету додав, що наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). За словами Радуцького, для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою.

"Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою", – уточнив голова комітету ВР.

При цьому він наголосив, що у кожному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює винятково лікар.

Крім того, він заявив, що довідки про протипоказання до щеплень почнуть видавати на початку листопада.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення.

За інформацією Радуцького, дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

"На мою особисту думку, дуже важливо, щоб із самого початку був запроваджений жорсткий контроль за наданням довідок. Як лікарі, так і пацієнти повинні зрозуміти, що МОЗ обов’язково буде проводити перевірки та визначати обґрунтованість рішення про надання довідки. Наразі у країні триває справжня війна з тими, хто займається виготовленням підроблених довідок про вакцинацію. Тому у зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання", – додав він.

Водночас Радуцький нагадав, що згідно з постановою уряду № 1236, з 8 листопада до роботи не будуть допущені держслужбовці та освітяни, які не зробили щеплень. Наявність офіційної довідки дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати працювати.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19.

З початку кампанії щеплені понад 9 млн 576,1 тис. людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини більш як 7 млн 217,3 тис. осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк