В Україні зафіксували спалахи норовірусної інфекції / фото УНІАН

В Україні з початку року зафіксували п'ять спалахів норовірусної інфекція, яку в народі звуть кишковим грипом. Захворіли 69 осіб, з яких 64 - діти.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Так, у Кривому Розі в дитячому садку комбінованого типу захворіли п'ятеро дітей. Всі перенесли хворобу в легкій формі.

У селі Джурин Тернопільської області у 12 вихованців та двох працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалося. 

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Протягом березня у Тернополі у двох садочках були зафіксовані спалахи норовірусної хвороби. Серед постраждалих двоє дорослих і 34 дитини. 

На початку серпня в одному з дошкільних закладів міста зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції норовірусної етіології. Лабораторно підтверджено 14 випадків. Проведено епідеміологічне розслідування.  

Як повідомили в ЦГЗ, норовірусна інфекція - гостре інфекційне захворювання, яке передається фекально-оральним способом. Хвороба викликає вірус Норуолк, який характеризується розвитком гострого гастроентериту і зневоднення. 

Норовіруси викликають 6-17% випадків гострих кишкових інфекцій. 

Щоб не заразитися, слід:

  • піддавати продукти харчування термічній обробці при 85 градусах, 
  • мити руки з милом перед прийомом їжі, 
  • пити тільки кип'ячену або бутильовану воду, 
  • не вживати воду з відкритих джерел.  

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Автор: Вікторія Гордієнко