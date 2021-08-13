Як повідомили в МОЗ, хворобу перенесли 64 дитини.

В Україні з початку року зафіксували п'ять спалахів норовірусної інфекція, яку в народі звуть кишковим грипом. Захворіли 69 осіб, з яких 64 - діти.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Так, у Кривому Розі в дитячому садку комбінованого типу захворіли п'ятеро дітей. Всі перенесли хворобу в легкій формі.

У селі Джурин Тернопільської області у 12 вихованців та двох працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалося.

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Протягом березня у Тернополі у двох садочках були зафіксовані спалахи норовірусної хвороби. Серед постраждалих двоє дорослих і 34 дитини.

На початку серпня в одному з дошкільних закладів міста зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції норовірусної етіології. Лабораторно підтверджено 14 випадків. Проведено епідеміологічне розслідування.

Як повідомили в ЦГЗ, норовірусна інфекція - гостре інфекційне захворювання, яке передається фекально-оральним способом. Хвороба викликає вірус Норуолк, який характеризується розвитком гострого гастроентериту і зневоднення.

Норовіруси викликають 6-17% випадків гострих кишкових інфекцій.

Щоб не заразитися, слід:

піддавати продукти харчування термічній обробці при 85 градусах,

мити руки з милом перед прийомом їжі,

пити тільки кип'ячену або бутильовану воду,

не вживати воду з відкритих джерел.

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Автор: Вікторія Гордієнко