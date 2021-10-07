Вірус за добу діагностовано у понад 15 тисяч осіб.

Коронавірус в Україні в середу, 6 жовтня, діагностовано у понад 15 тисяч осіб.

За добу COVID-19 знайшли у 15 125 хворих, повідомило МОЗ в Telegram.

За його даними, зокрема, вірус виявлений у 341 медика та 1 421 дитини.

Протягом середи госпіталізований 3 541 хворий, померли 314 пацієнтів, а одужали – 4 380.

У середу зробили понад 113 тисяч тестів на коронавірус.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Харківській (1 168), Львівській (1 130), Одеській (1 059), Дніпропетровській (1 042) та Донецькій (985) областях, йдеться в Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

Коронавірус в Україні 7 жовтня – свіжа статистика:

Всього захворіли 2 497 643 особи;

Всього одужали – 2 277 762;

Загальна кількість жертв – 57 840.

Коронавірус в Україні 5 жовтня діагностовано у 12 662 осіб, а 4 числа – у 9 846. Протягом 5 числа тести на коронавірус зробили понад 135 тис. пацієнтів, а 4-го були протестовані більш як 74 тис. осіб.

Читайте такожУкраїна в Європі опинилася в трійці "коронавірусних" лідерів – KSEМинулої доби щеплення від COVID-19 отримали понад 122 тис. українців, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

"122 тис. 298 людей вакциновані проти COVID-19 за минулу добу 6 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 59 тис. 428 людей, повністю імунізовані - 62 тис. 870 людей", – сказано у повідомленні.

Щеплення робили 914 мобільних бригад з імунізації, у 3 тис. 038 пунктах щеплень та у 351 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 7 млн 360 тис. 200 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 942 тис. 170 осіб.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 розпочалася у березні 2020 року, в цьому ж місяці в Україні стартував карантин. Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася наприкінці лютого 2021-го.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк