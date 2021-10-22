Міністр також зазначив, що запасу тест-систем гарантовано вистачить щонайменше до кінця першого кварталу 2022 року.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначає, що в Україну до кінця року надійде ще мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз", - сказав Ляшко і додав, що є гарантії поставки вакцин на наступні два роки з чіткими термінами поставок та по конкурентній ціні.

На запитання щодо розробки української вакцини Ляшко сказав: "Українська вакцина буде в Україні... Сьогодні ми кажемо, що у нас розробляються і наші новітні технології. І з'являється в Україні біокластер. 18 наукових розробок вже зроблено. А також будується лінія, з якої ми очікуємо сходження першої вакцини, інактивованої вакцини, яка також буде використовуватися на території нашої держави".

Читайте такожВ Україні для лікування хворих на COVID-19 виділено 64 тисячі ліжокКрім того, Ляшко розповів, що станом на сьогодні новостворені державні Центри з контролю і профілактики хвороб вже роблять 75 тис. ПЛР-досліджень на добу і можуть робити ще більше.

"Сукупно з тестами на антиген, показник охоплення тестуванням в Україні випереджає окремі великі країни Європи і в п'ять разів вищий за встановлений мінімальний європейський показник... Запасу тест-систем, поточного і підкріпленого договорами на постачання, за пікових темпів споживання, гарантовано вистачить щонайменше до кінця першого кварталу 2022 року", - сказав він.

Урядовець додав, що для поповнення запасу експрес-тестів та пробірок для відбору біологічного матеріалу уряд нещодавно виділив додаткову субвенцію регіонам у розмірі 150 млн грн.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 557 тис. 659 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 829 тис. 174.

Загалом проведено 15 млн 386 тис. 831 щеплення.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Автор: Таня Поляковська