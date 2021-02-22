Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що представники глобальної ініціативи COVAX змінили дати поставок вакцин.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що поставки вакцин проти COVID-19, які Україна мала отримати у лютому в рамках глобальної ініціативи COVAX, перенесені на початок березня.

Читайте такожШмигаль заявив, що вакцин від коронавірусу вистачить усім охочимЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у Києві.

«...Є інші вакцини, наприклад, по програмі COVAX ми отримаємо Pfizer. Це повинно було статися наприкінці лютого. На жаль, програма зробила зміну дат доставки, і зараз очікуємо (поставки вакцин) на початку березня», - заявив він.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин проти COVID-19 і забезпечити ними країни з низькими та середніми рівнями доходів. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров