Радуцький зазначив, що в державі зруйновано галузь виробництва вакцин, а тепер влада починає фінансувати відновлення лабораторій, де можуть їх розробляти.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що вакцина від COVID-19 може бути зареєстрована та доставлена в Україну орієнтовно у першій половині 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Слуга народу».

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«Найбільші фармацевтичні компанії зараз працюють над розробкою вакцини від COVID-19. Орієнтовно у першій половині 2021 року вона може бути зареєстрована та доставлена в Україну», - сказав він.

За словами Радуцького, в державі було зруйновано галузь виробництва вакцин, а тепер влада починає фінансувати відновлення лабораторій, де можуть їх розробляти.

«Але нам потрібна не лише власна вакцина від коронавірусу, а й від інших хвороб – від грипу, кору та інших захворювань. Сьогодні ми закупаємо такі вакцини за кордоном», - додав депутат.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Костянтин Гончаров