Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що вакцина від COVID-19 може бути зареєстрована та доставлена в Україну орієнтовно у першій половині 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Слуга народу».
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«Найбільші фармацевтичні компанії зараз працюють над розробкою вакцини від COVID-19. Орієнтовно у першій половині 2021 року вона може бути зареєстрована та доставлена в Україну», - сказав він.
За словами Радуцького, в державі було зруйновано галузь виробництва вакцин, а тепер влада починає фінансувати відновлення лабораторій, де можуть їх розробляти.
«Але нам потрібна не лише власна вакцина від коронавірусу, а й від інших хвороб – від грипу, кору та інших захворювань. Сьогодні ми закупаємо такі вакцини за кордоном», - додав депутат.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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