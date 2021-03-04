За словами прем'єр-міністра, вакцини з часом будуть вдосконалювати.

Україна поки не веде перемовини щодо укладання контрактів про закупівлю вакцини від COVID-19 на наступні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на прес-конференції, присвяченій річниці роботи уряду.

"Ви бачите, що кількість вакцин у світі збільшується... Звичайно, вакцини з часом будуть вдосконалювати, вже ведеться робота декількома лабораторіями щодо розробки назальних вакцин", - сказав Шмигаль.

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Саме тому, за його словами, у 2022 та подальших роках ситуація буде іншою. "Навіть зараз дуже часто змінюються умови, ціни, умови постачання вакцин. У 2021 році будуть інші вакцини, інші засоби", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ вже внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

Сьогодні, 4 березня, Шмигаль повідомив, що Україна за перші два квартали очікує постачання понад 9 млн доз вакцини від COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко