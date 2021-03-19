Наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів.

Україна перейшла до другого етапу вакцинації від COVID-19, наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів", - сказав він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Зазначимо, за минулу добу в Україні від COVID-19 щепилися 10959 осіб. Загалом щеплено лише 93 тисячі людей, у черзі - близько 300 тисяч. Лише 1 особа в Україні отримала дві дози вакицини CoviShield.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Автор: Леся Лещенко