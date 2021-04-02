За словами міністра, найбільша кількість щеплених за добу в Київській та Дніпропетровській областях, найменша - у Херсонській та Чернігівській.

В Україні протягом минулої доби від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 19097 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За його словами, найбільша кількість щеплених за добу в Київській (1710) та Дніпропетровській (1340) областях, найменша - у Херсонській (40) та Чернігівській (260).

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Від початку вакцинальної кампанії щепилися 267833 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводилося 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 393078 людей.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. В Україні поки що щеплення роблять тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Наталя Нічишина