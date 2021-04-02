В Україні протягом минулої доби від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 19097 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
За його словами, найбільша кількість щеплених за добу в Київській (1710) та Дніпропетровській (1340) областях, найменша - у Херсонській (40) та Чернігівській (260).
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Від початку вакцинальної кампанії щепилися 267833 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилося 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 393078 людей.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. В Україні поки що щеплення роблять тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
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