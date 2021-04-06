Степанов зазначив, що в плані вакцинації, про який говорив президент Володимир Зеленський, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.

Новий Національний план вакцинації, який наказав розробити президент України Володимир Зеленський, повинен підняти питання про вакцинацію на більш високий рівень в нашій країні. До цього питання підключать ряд міністерств і регіональні органи влади.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте такожУкраїна в рамках ініціативи COVAX отримає 1,7 млн доз вакцин до кінця травня

За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення від коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більш медичний аспект і вже діє по всій території України.

Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще один Національний план вакцинації. Він потрібен для того, аби підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.

"Це навпаки підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні та доставці вакцин в Україну, так і ОДА, органів місцевого самоврядування", - пояснює Степанов.

Він також додав, що в плані вакцинації, про яке говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.

"Ми протягом 2021 року повинні вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.

Вакцинація в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко