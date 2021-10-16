На думку експерта, в Україні треба посилювати відповідальність за підробку сертифіката про вакцинацію і за внесення в базу даних неправдивої інформації.

В Україні необхідно змушувати людей до вакцинації від коронавірусу за прикладом Франції, де без COVID-сертифіката не можна відвідувати ні торговельні центри, ні користуватися громадським транспортом.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен на телеканалі "Україна 24".

"Є проблема в довірі до органів державної влади, точніше, в недовірі - влада каже так, значить можна робити навпаки, ще з радянських часів. Але одні й ті самі люди спочатку кричали - немає вакцини, держава провалила, нічого не привезла. Потім кричали, що китайська - це погана. Потім привезли все - йди, навіть у торговельному центрі вакцинують. Не підуть. І знаєте, в чому проблема цього антивакцинаторства? У тому, що в нього немає конкретного лідера. Немає конкретної людини, яка каже "не треба ". Воно розходиться на низовому рівні, зокрема - через соціальні мережі, зокрема - через недовіру тощо", - заявив експерт.

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Політтехнолог навів приклад Франції, де від коронавірусу вакциновані понад 70% дорослого населення.

"У Франції 70% - це не ті, хто самі прийшли і вакцинувалися. Держава створила умови, що без сертифіката ти на транспорт не потрапиш, в потяг не сядеш, в автобус не сядеш, в торговельний центр не зайдеш, в ресторан, кафе, заклад громадського харчування - не потрапиш. Держава в такий м'яко примусовий спосіб, хоча може і не дуже м'яко, стимулює людей йти і вакцинуватися", - зазначив експерт.

На думку експерта, в Україні треба посилювати відповідальність за підробку сертифіката про вакцинацію і за внесення в базу даних неправдивої інформації.

"Я скажу непопулярну і цинічну річ - іноді потрібно і залякати, показати кадри з лікарні, вмираючих людей, щоб народ головою подумав і відвів тих родичів, хто сумнівається, і так далі. Іноді потрібно показати їм реальну картину", - заявив він.

Нагадаємо, за даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 7 873 767 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 433 791 особа.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко