З ускладненнями недуги у лікарні госпіталізували 2 859 хворих.

Станом на ранок 16 жовтня в Україні підтвердили ще 12 983 нові випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 1 105 дітей та 204 медпрацівники.

Про це йдеться у Telegram "Коронавірус_інфо".

З ускладненнями недуги у лікарні госпіталізували 2 859 хворих. 5 874 вдалося одужати, а 277 померли.

За весь час пандемії в Україні 2 623 882 людини інфікувалися коронавірусом, з них 2 322 456 одужали, а 60 414 померли.

Читайте такожЛяшко про бустерне вакцинування: найімовірніше, воно будеЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) і Херсонській (831) областях.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 307 558 щеплень, інформує МОЗ у Telegram.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Коронавірус у Києві: дані на 16 жовтня 2021

У Києві минулої доби виявили 525 нових випадків COVID-19, померли 20 людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці мера столиці Віталія Кличка.

Він уточнив, що вчора захворювання було виявлено у 296 жінок, 201 чоловіка, а також у 28 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (159), Подільському (87) та в Оболонському (71) районах столиці.

До лікарень госпіталізували 73 хворих та 362 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому 323 людини одужали від хвороби за останню добу.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстровано 243 тис. 779 випадків COVID-19, одужали 224 тис. 243 особи, померли – 5 тис. 646.

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Автори: Ганна Нагорна, Віолетта Орлова