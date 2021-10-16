Міністр Віктор Ляшко пояснив, що рішення про інтервал у 6 місяців було ухвалене на самому початку вакцинальної кампанії

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно і після перенесення хвороби. Для цього не потрібно чекати півроку з моменту одужання.

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли усі симптоми, немає ознак гострої хвороби - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення", - зазначив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Ляшко пояснив, що рішення про інтервал у 6 місяців було ухвалене на самому початку вакцинальної кампанії, коли ще був обмежений доступ до вакцин.

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"Тоді штаб вирішив, що ті хто хворів могли почекати, бо в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин не існує", - додав він.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Ляшко також пояснив, як діяти учителям, які не можуть отримати COVID-вакцину через медичні протипоказання.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 7 873 767 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 433 791 особа.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Вікторія Гордієнко