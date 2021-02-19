Всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями – 4 лютого – має величезне значення для багатьох людей, адже рак є проблемою, яка, на жаль, посідає одне з провідних місць у сучасному суспільстві. Втім, хоча онкодіагноз стає серйозним випробуванням і для хворого, і для його оточення, завдяки сучасній медицині він не є вироком. Тож, раку можна і треба протистояти.

Таке протистояння є тривалим і поєднує у собі цілий комплекс заходів – невід’ємних складових успішного лікування. Це і організація ефективної терапії, і підбір правильного харчування, і надання психологічної допомоги пацієнту та формування у нього правильного емоційного настрою для подолання захворювання.

Аби підтримати онкологічних хворих та їхніх близьких, компанія "Нутриція Україна" – експерт у галузі виробництва спеціалізованого харчування для онкопацієнтів – запустила Всеукраїнську соціально-освітню кампанію "Бути поруч" за участі експертів медичної спільноти, психоонкологів та пацієнтських організацій. Проєкт має на меті надання якісної інформації про проблему раку та методи боротьби з ним, а також інформації про правильне і спеціалізоване харчування для онкохворих; сприяння боротьбі з канцерофобією у суспільстві і надання психологічної підтримки онкопацієнтам та їхнім рідним і близьким.

За сприяння компанії "Нутриція Україна", у рамках Проєкту регулярно проводяться безкоштовні вебінари, у яких беруть участь експерти-онкопсихологи, лікарі, представники пацієнтських і соціальних організацій. Такі зустрічі організовано для обговорення найбільш актуальних для онкохворих та їхнього оточення тем. Під час них у слухачів є можливість безпосередньо поставити експерту питання у прямому ефірі та отримати відповідь на нього.

П’ять таких зустрічей було проведено у 2020 році, і три з них було повністю присвячено харчуванню, як складовій комплексного лікування онкозахворювань, – адже правильний раціон дозволяє хворому підтримувати сили для ефективної боротьби з раком та можливими ускладненнями. Зважаючи на те, яке велике значення має харчування для комплексної терапії онкології, окремий розділ на Всеукраїнській онлайн-платформі Проєкту присвячено повноцінному та спеціалізованому харчуванню онкопацієнтів.

На онлайн-платформі Проєкту, у розділі "Події" можна дізнатися про розклад майбутніх зустрічей, найближчу з яких заплановано на 23 лютого 2021 року. У цьому ж розділі, а також на youtube-каналі "Nutricia Medical" можна переглянути записи вже проведених вебінарів.

Рак є важким викликом для людини. Але той, хто володіє інформацією, володіє світом. Тож, аби прийняти зважене рішення стосовно власного лікування, спочатку варто отримати повну та об’єктивну експертну інформацію про захворювання та шляхи його подолання, і мати на увазі, що правильна нутритивна підтримка та позитивний психоемоційний стан є такими ж важливими складовими успішного одужання, як і, власне, терапія.

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Автор: УНІАН