Лікар закликає не ставити на собі експерименти при лікуванні інфекцій.

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як слід лікувати вірусні інфекції.

Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube.

Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.

Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає.

"Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.

Читайте такожНе тільки коронавірус: дослідження показало, через що найсильніше переживають українці

Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків.

"Лікувати - це не синонім "давати ліки". Лікувати - це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.

Поради доктора Комаровського: новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован