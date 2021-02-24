Найдорожчі люди гідні вашої турботи, а піклування про здоров’я – головне. Лютий – місяць кохання та любові, тому в рамках проекту «Рік щастя з АНЦ, стАНЦія ЛЮБОВ» в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» і «Благодія» діє #турбовигода – до 25% на найнеобхідніші препарати. Найкрупніші фармацевтичні бренди дарують знижки – встигніть скористатися!

Мета акції «стАНЦія ЛЮБОВ» - спонукати покупців до піклування про власне здоров’я вигідно та звернути увагу на те, що за будь-яких обставин щастя поруч. Отже пропозиція місяця складається з важливих препаратів для вас та ваших рідних.

Лютий продовжує пору свят, а що потрібно на свята? Гарне здоров’я та самопочуття. Піклуючись про ваш гаманець аптеки підготували знижки на препарати для нормалізації функцій шлункового тракту. Ефективним рішенням при захворюваннях печінки буде Гепабене №30 зі знижкою 15%*. Алмагель у будь-якій формі усуне біль та дискомфорт у шлунку, допоможе вилікувати шлункові хвороби. На цей препарат #турбовигода дорівнює 15%*. Тож, нехай палають почуття, а не печія!

Хто сказав, що серцю потрібен спокій? Йому необхідні турбота, позитивні емоції та дієві помічники. Корвалтаб метео та Корвалтаб екстра піклуються про ваше серце та не залишають неприємного запаху в ротовій порожнині. Купуйте їх зі знижкою 10% в рамках акції* «стАНЦія ЛЮБОВ» в аптеках або на сайті: aptekanizkihcen.ua.

Забудьте про біль – кохайте та будьте кохані. Протизапальний та протимікробний засіб зі спазмолітичною та жовчогінною дією для нирок Уролесан допоможе швидко й ефективно вирішити проблеми зі здоров`ям. Купуйте препарат зі знижкою до 14 грн. впродовж лютого*.

Подаруйте собі та близьким свободу рухатись вільно з вигодою до 10%*, купуйте Артрон комплекс для суглобів в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» і «Благодія». Препарат знімає запалення та ревматизм – і ви знову здорові.

Справжня турбота не бачить меж – ми завжди поруч з близькими, коли потрібна допомога в будь-якій ситуації. Гарне самопочуття в найскрутнішій ситуації – з препаратами бренду Реліф. Засоби сприяють швидкому одужанню та допомагають вам піклуватися про себе та близьких. Тільки в лютому, ціни на Реліф знижено – знижка до 10%*.

Кількість акційного товару обмежено, тому поспішайте замовити та зарезервувати найнеобхідніше – за телефоном 5900 чи через сайт.

*Акція діє в період з 1 по 28 лютого 2021 року. Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент та форми випуску продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25% у період з 1 по 28 лютого 2021 року.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!

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Автор: УНІАН