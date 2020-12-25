У ВР розповіли, що Україна запропонує виробникам вакцини від COVID-19 для її отримання поза чергою

Україна запропонує виробникам вакцини проти коронавірусу COVID-19 свої послуги з транспортування препарату в різні країні літаком "Мрія". За це Україна розраховує пришвидшити отримання вакцини.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Нардеп нагадав, що згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого - на початку березня.

"Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше", - зауважив він.

Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як Pfizer, BioNTech та AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини по світу українську "Мрію".

"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини", - заявив депутат.

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Автор: Андрій Василюк