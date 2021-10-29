Усі особи прилетіли до України з-за кордону.

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" вчора, 28 жовтня, поліцейські виявили у 11 осіб підроблені документи про вакцинацію.

Про це повідомляє поліція Київської області у соціальній мережі Facebook.

"28 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Читайте такожОкупанти Криму замкнули вдома людей похилого вікуЯк повідомляв УНІАН, 26 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні суди вже винесли вироки за підробку COVID-сертифікатів: штрафи від 850 грн до 34 тис. грн та обмеження волі до одного року.

Коронавірус в Україні: дані станом на 29 жовтня

В Україні за добу виявлено 26 870 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко