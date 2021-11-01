Не потрібно робити щеплення вакциною, якщо на якийсь з її компонентів є алергія, підкреслив міністр охорони здоров'я.

Існує єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19 певним препаратом.

Вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція, розповів під час брифінгу очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Чиновник підкреслив, що не варто вакцинуватися препаратом, на один з компонентів якого є алергічна реакція.

"Окремо наголошую та звертаю увагу! Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини", – сказав очільник МОЗ.

Міністр порадив у такому разі підібрати для себе іншу вакцину.

Анафілактичною реакцією називають швидку алергічну реакцію, через яку можлива навіть смерть. Під час алергічної реакції пацієнт може задихатися.

Читайте такожІнфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від COVID-19 в Україні (відео)Нагадаємо, наприкінці жовтня МОЗ затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19. Зокрема, за наявності тромбозу у певних випадках не можна колоти вакцини на векторній основі, наприклад, АstraZeneca.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 31 жовтня дві дози отримали 7 449 818 осіб. За офіційними даними, населення нашої держави становить понад 41 млн.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк