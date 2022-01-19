За його словами, ліки можна буде придбати як у аптеках, так і онлайн.

Українці віком від 60 років зможуть купувати ліки у аптеках або онлайн в рамках програми "єПідтримка".

Про це під час брифінгу Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скористатися (програмою - УНІАН) зможуть всі вакциновані українці, яким виповнилося 60 років. Вони зможуть купувати ліки не тільки офлайн, а також онлайн. Не тільки в аптечних пунктах й мережах, а також онлайн на сайтах", - сказав міністр.

За словами Федорова, оплатити ліки з коштів програми можна буде у будь-якій аптеці з 24 січня.

"Всі аптеки, які до цього працювали, в яких є термінали, які продавали офлайн і онлайн, вони вже автоматично підключаються з понеділка і приєднуються до програми "єПідтримка". Це дуже спрощує користувачам розуміння, де можна використовувати кошти, полегшує реалізацію даного проєкту і можливість купити ліки", - повідомив він.

Як наголосив заступник міністра економіки Олександр Грибан, для придбання ліків українці можуть скористатися вже активованою карткою "єПідтримка". Нову відкривати не потрібно.

"Банки перевірятимуть вік людини саме в момент проведення платежу. Неважливо, коли людина відкрила цю картку, важливим буде саме той факт, чи є людині 60 років на момент здійснення транзакції", - уточнив він.

Читайте такожВ Україні спростили COVID-вакцинацію підлітків: що змінилосяЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: