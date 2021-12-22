Вже є чіткий алгоритм дій для отримання цієї допомоги.

Українці, які вакцинувалися від коронавірусу за кордоном, вже можуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це системно запрацювало по всій країні – можливість внести сімейними лікарями інформацію про те, що ви отримали щеплення за кордоном, в електронну медичну систему. Після цього людина зможе згенерувати ковідний сертифікат в "Дії" і отримати послугу. Сьогодні є такий чіткий алгоритм", - сказав він.

Читайте такожСтало відомо, чи вплине "тисяча Зеленського" на призначення субсидіїЯк повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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