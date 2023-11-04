Зокрема, у лікарнях Закарпатської області з таким діагнозом перебувають 11 осіб.

Гепатит А продовжує ширитися регіонами України. Випадки інфікування виявили на Закарпатті та в Дніпропетровській області, таким чином захворювання виявили вже у 5 областях країни.

Як повідомив "Суспільному" директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, у лікарнях області з таким діагнозом перебувають 11 осіб. Серед них – пʼятеро дітей.

Пшеничний зауважив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків цього захворювання. Джерелом інфекції є виключно людина.

Відео дня

"Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах – це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі", – додав він.

Крім того, видання Павлоград.dp.ua пише, що на Дніпропетровщині зафіксовано вже 32 випадки інфікування.

"Попередні роки підйом захворюваності був у 2014-2015, 2019-2020 рр. Для цієї хвороби характерна така циклічність. Джерелом хвороби є хвора людина. Клінічні прояви – слабкість, біль у животі, жовтуха. Зараження може бути через забруднені харчові продукти, воду, побутовий шлях через забруднені руки, предмети", – розповів заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Денис Кисельов.

Гепатит А в Україні

Нещодавно стало відомо про спалах захворюваності на гепатит А у Вінницькій області. Там тимчасово заборонили ярмарки та масові заходи з реалізації товарів домашнього виробництва.

Невдовзі випадки інфікування зафіксували і в Івано-Франківській області. Повідомлялося про 7 госпіталізованих осіб. Також випадо інфікування гепатитом А днями підтвердили у Тернопільській області.

У Міністерстві охорони здоровʼя наголошують, що про запровадження карантину наразі не йдеться.

Вас також можуть зацікавити новини: