Темпи вакцинації є недостатніми: на 18 лютого щепили лише 28% від запланованої кількості.

В Україні кампанію з вакцинації проти поліомієліту продовжили щонайменше на два тижні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Перший етап кампанії — щеплення проти поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років, які мають порушення Національного календаря, — розпочався 1 лютого.

"Темпи вакцинації є недостатніми: на 18 лютого щеплення отримали 40 026 дітей, що становить лише 28% від запланованої кількості. Закликаємо батьків: будь ласка, перевірте вакцинальний статус своїх дітей. Якщо ваша дитина не має достатньої кількості щеплень відповідно до віку — якомога швидше зверніться до сімейного лікаря чи педіатра", - заявили в МОЗ.

***Поліомієліт – небезпечне інфекційне захворювання. Поліовірус інфікує воду та їжу, передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується у кишківнику.

Поліовірус також може залишатися на побутових речах, яких торкалися інфіковані люди.

1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя. 5–10% з тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м’язи.

Відповідно до Національного календаря, щеплення від поліомієліту проводять: перша доза — у 2 місяці від народження; друга доза — 4 місяці; третя доза — 6 місяців; четверта доза — 18 місяців; п’ята доза — 6 років; шоста доза — 14 років. Ці шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

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