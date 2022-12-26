Казахський бізнес передав 41 генератор вартістю близько 0,5 млн доларів.

Казахський бізнес передав генератори для потреб медичних закладів України. Їх направили в області, які перебувають під атаками російських агресорів.

Як йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів був розподілений між закладами охорони здоров'я. Зокрема, їх передали в Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську області та інші регіони.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в умовах відключень електроенергії ми маємо бути готовими до будь-яких викликів, а тому продовжуємо забезпечувати медичні заклади генераторами.

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"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, аби в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання - рятувати життя. Кожен генератор - це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - підкреслив Ляшко.

Повідомляється, що партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан".

Генератори для України

Як повідомляв УНІАН, через складну ситуацію в українській енергосистемі, до якої призвели масовані російські удари, виник дефіцит електроенергії. Він призвів до відключень електроенергії. Тож українці змушені активно користуватися генераторами та іншими альтернативними джерелами електроенергії.

Різні країни надають Україні енергетичну допомогу. Зокрема, Об'єднані Арабські Емірати відправлять в Україну близько 2500 побутових електрогенераторів, з яких половину передадуть найближчим часом. Побутові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат планують передати цивільним особам, які постраждали від "триваючої кризи в Україні, яка порушила енергетичну інфраструктуру і викликала перебої в подачі електроенергії".

Європейський союз також надасть Україні допомогу в сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи лікарні. Урсула Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії з Україною.

Окрім цього, Азербайджан відправив Україні енергетичне обладнання в якості гуманітарної допомоги. Вантаж включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Найближчим часом очікується друга партія.

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