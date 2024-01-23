У європейському регіоні ВООЗ у період з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 30 000 випадків кору.

За перші 10 місяців 2023 року випадків кору було в 30 разів більше, ніж роком раніше, попередило у вівторок європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я, закликаючи країни провести "термінові" кампанії імунізації.

Орган охорони хдоров'я ООН заявив, що зниження рівня вакцинації є причиною відродження надзвичайно заразного вірусу, який викликає лихоманку, кашель, а в рідкісних випадках пневмонію, запалення головного мозку і смерть, пише Politico.

У Європейському регіоні ВООЗ у період з січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 випадків кору. Для порівняння: за весь 2022 рік цей показник склав 941 випадок. В останні місяці число випадків захворювання почастішало, і очікується, що ця тенденція збережеться, якщо не будуть вжиті негайні заходи, - заявили в ВООЗ.

Відео дня

"Необхідні термінові зусилля з вакцинації, щоб зупинити передачу і запобігти подальшому поширенню. Вкрай важливо, щоб всі країни були готові швидко виявляти і своєчасно реагувати на спалахи кору, які можуть поставити під загрозу прогрес на шляху до ліквідації кору", - сказав регіональний директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Захворюваність на кір в Європі

За даними ВООЗ, пандемія Covid-19 завадила плановій імунізації дітей у період з 2020 по 2022 рік. За оцінками ВООЗ, понад 1,8 мільйона дітей не були вакциновані проти кору за цей період. У ВООЗ заявили, що випадки зареєстровані в країнах, де Кір офіційно оголошена ліквідованою як ендемічне захворювання.

Минулого тижня агентство безпеки охорони Здоров'я Великобританії (UKHSA) оголосило про Національний інцидент у зв'язку зі зростанням числа випадків кору по всій країні. У понеділок Національна служба охорони здоров'я країни розпочала масштабну кампанію з вакцинації.

В Україні з початку року зафіксовано 55 випадків захворювання на кір, при цьому за аналогічний період минулого року виявили всього 11.

За даними Міністерства охорони здоров'я, летальних випадків цього року не зареєстровано. У МОЗ уточнили, що в даний час хворобу реєстрували в 13 областях і столиці. Найбільше у Тернопільській – 12 випадків, у Києві – 10 та у Львівській області-7. Серед 55 хворих-31 дитина віком до 17 років.

Вас також можуть зацікавити новини: