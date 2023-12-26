Летальних випадків цього року не зафіксовано.

В Україні з початку року зафіксовано 55 випадків захворювання на кір, при цьому за аналогічний період минулого року виявили всього 11.

За даними Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), летальних випадків цього року не зареєстровано. У МОЗ уточнили, що на даний час хворобу реєстрували у 13 областях та столиці. Найбільше у Тернопільській – 12 випадків, у Києві – 10 та у Львівській області – 7. Серед 55 тих, хто захворів – 31 дитина віком до 17 років.

"Ситуація із кором у світі залишається напруженою, у Румунії на початку місяця оголосили про епідемію кору, в кількох країнах фіксують спалахи та підвищення рівня захворюваності", – повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Він додав, що в країні зафіксовано 5 точкових спалахів кору, які вдалося локалізувати і не допустити у масового захворювання.

За даними МОЗ, серед тих хто захворів, 12% не мали жодного щеплення, 30% – лише одне, у 20% випадків інформації про вакцинацію не було.

"Майже 30% запрошених не з’явилися на вакцинацію через виїзд або тимчасове проживання за кордоном. Звертаю увагу батьків: якщо дитина пропустила щеплення або на момент звернення до лікаря мала протипоказання, зверніться до лікаря повторно та скоригуйте вакцинацію. Вакцина є у всіх областях", – сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні щеплення безоплатні та дозволяють сформувати імунітет проти кору, паротиту та краснухи або в разі хвороби перенести її легше.

Профілактика кору і краснухи

Ліків проти кору не існує, тому вакцинація єдиний спосіб захисту проти захворювання.

У МОЗ нагадують, спалахи кору – циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років. А кір – одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим.

Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень. Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів. Потім з’являються ознаки захворювання: висока температура, нежить, сухий кашель, діарея та блювання. Серед ускладнень кору – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), а також інвалідність і смерть.

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