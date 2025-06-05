За останніми даними, в усьому світі налічується близько 40 мільйонів людей, які живуть із ВІЛ.

Учені досягли прориву в пошуку ліків від ВІЛ: дослідження виявило розвиток, який раніше вважався неможливим. ВІЛ здатний "ховатися" в білих кров'яних клітинах, що робить його невидимим для імунної системи і лікарських препаратів.

Однак дослідники з Інституту Пітера Доерті з інфекцій та імунітету в Мельбурні тепер знайшли спосіб змусити вірус вийти з деяких клітин, у яких він "ховався", пише The Independent.

Це відкриття потенційно може дозволити імунній системі або лікам виявити вірус і знищити його, що на крок наближає вчених до створення ліків від ВІЛ.

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Науковий співробітник Інституту Доерті та співавтор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, доктор Паула Севал розповіла, що доставлення мРНК у такі клітини раніше вважали неможливим, оскільки вони не сприймали ліпідні наночастинки (LNP), що використовуються для її транспортування.

Однак команда розробила новий тип ліпідних наночастинок, який дозволив ввести мРНК у кров'яні клітини. Введена мРНК давала клітинам інструкцію "розкрити" вірус.

Вона розповіла, що спочатку команда подумала, що отримані результати "надто гарні, щоб бути правдою", але сподівається, що новий дизайн наночастинок стане "новим шляхом до лікування від ВІЛ".

"Ми відправили її знову в лабораторію, щоб повторити експеримент. І наступного тижня вона повернулася з результатами, які були настільки ж гарні. Тож нам довелося повірити. Відтоді ми повторювали експеримент ще багато-багато разів. Ми були вражені, наскільки разючою виявилася різниця - раніше нічого не працювало, і раптом усе запрацювало", - додала Севал.

Дослідження проводилося на клітинах, пожертвуваних пацієнтами з ВІЛ. Тепер необхідно з'ясувати, чи зможе імунна система організму впоратися з вірусом після того, як його буде виявлено. Найімовірніше, мине ще кілька років, перш ніж нові відкриття будуть досить безпечні для проведення випробувань на людях.

Інші цікаві дослідження

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені розробили пластик, який розчиняється за лічені години. Це відкриття може зробити планету чистішою для життя наступних поколінь.

Крім того, жінки легше переносять біль, ніж чоловіки. У жінок в організмі є "натуральний інструмент полегшення болю", який може стати основою для розробки специфічної для жінок терапії.

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