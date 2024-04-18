Це дослідження дає важливе уявлення про екосистему і про те, як рак використовує сигнали довкілля для росту і розвитку.

Вчені розробили нову сполуку, використовуючи свої відкриття, завдяки якій існуючі ліки проти агресивної форми раку, можуть бути перепрофільовані. Вони зазначають, що прорив у ліках може відкрити "нову еру" в лікуванні.

Гострий мієлолейкоз (ГМЛ), описаний дослідниками як "практично невиліковне захворювання", являє собою рак, який змушує кістковий мозок виробляти велику кількість аномальних клітин крові, пише Independent. Дослідження показало, що блокування ферменту в клітинах організму, який реагує на зміни рівня кисню, може зупинити прогресування захворювання.

"Ми сподіваємося, що це дослідження прокладе шлях до нової ери лікування ГМЛ, і ми хотіли б з'ясувати, чи можуть ці методи лікування бути корисними і за більших пухлин", - прокоментувала професорка гематоонкології в Інституті дослідження раку в Лондоні Каміл Кранц.

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У присутності кисню ці ферменти, відомі як пролілгідроксилази фактора, індукованого гіпоксією (PHD), стають активними для націлювання і руйнування білків, які називаються фактором, індукованим гіпоксією (HIF).

Коли рівень кисню низький, ферменти PHD менш активні, що призводить до більш високих рівнів HIF.

Дослідження, проведене спільно Інститутом дослідження раку в Лондоні та Оксфордським університетом, вивчало, чи може підвищення рівня HIF запобігти прогресуванню ГМЛ.

"Терапія гострого мієлоїдного лейкозу практично не змінилася за кілька десятиліть. Існує величезна потреба в пошуку більш ефективних методів лікування цього агресивного захворювання. Ми вперше показали, що вплив на шляхи, які наші клітини використовують для реагування на рівень кисню, може забезпечити новий спосіб лікування лейкемії, не впливаючи на нормальне виробництво клітин крові в кістковому мозку", - пояснила Кранц.

Це дослідження дає важливі дані про цю екосистему і про те, як рак використовує сигнали довкілля, наприклад, сигнали, пов'язані з рівнем кисню, для росту і розвитку.

"Наше наступне завдання - довести наявні ліки і наше нове, більш селективне з'єднання до клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що це дослідження прокладе шлях до нової ери лікування ГМЛ, і ми хотіли б з'ясувати, чи можуть ці методи лікування також бути корисними за великих пухлин", - сказала Кранц.

Інші новини про лікування раку

9 березня стало відомо, що у Великобританії 41-річний чоловік на ім'я Бен Тротман здолав агресивну форму раку завдяки експериментальному лікуванню.

А 22 березня вчені заявили, що розробляють "ароматизовані льодяники", які зможуть визначити, чи є в людини рак ротової порожнини, без болісних та інвазивних методів.

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