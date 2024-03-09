41-річний чоловік на ім'я Бен Тротман був ждиним, хто погодився випробувати на собі новітнє лікування.

У Великобританії 41-річний чоловік на ім'я Бен Тротман здолав агресивну форму раку завдяки експериментальному лікуванню.

Лікарі діагностували у Тротмана гліобластому в жовтні 2022 року і даи йому 9 місяців життя, пише The Times. Видання нагадало, що таку форму раку ще з початку 2000-х лікують променевою або хіміотерапією, а потім проводять операцію, щоб вирізати більшу частину пухлини.

Інколи після такого лікування у пацієнтів була ремісія, проте переважно хвороба поверталася та швидко вбивала людину. Інколи пухлина могла вдвічі збільшитися всього за сім тижнів після лікування.

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Лікар Пол Малхолланд запропонував пацієнтам перед стандартним курсом лікування пройти курс імунотерапії. Цей метод активізує захисні функції організму та посилює його боротьбу з раковими клітинами.

Єдиним добровольцем виявився Бен Тротман. Після застосування експериментальної схеми у його мозку не виявили пухлини. Малхолланд заявив, що імунна система чоловіка самостійно знищила хворобу.

Тротман почав стандартне лікування в січні 2023 року, а зараз продовжує щомісячну хіміотерапію.

Вчений переконаний, що результати цього експерименту допоможуть винайти ефективні ліки не лише від гліобластоми, а й інших агресивних видів раку, які в даний час не піддаються лікуванню.

Що таке гліобластома

Гліобластома - це агресивний вид раку. У лікарській практиці відомі лише 5% випадків, коли пацієнти прожили п’ять років після лікування. За це пухлину називають "тихою вбивцею".

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