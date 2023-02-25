В НСЗУ детально пояснили, що потрібно зробити для цього.

Ліки при хворобі Паркінсона включені в програму "Доступні ліки", це означає, що українці зможуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою.

Всього в програмі передбачено шість препаратів при хворобі Паркінсона. Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa), повідомили в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

У відомстві пояснили, як отримувати ці ліки безоплатно або з частковою доплатою. Спочатку треба звернутися до невролога, який складе індивідуальний план лікування та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. Саме на основі цього плануя невролог випише перший рецепт. А наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

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"На час війни рецепт може бути електронний або паперовий. При відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1. Паперовий рецепт лікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою", - повідомили в НСЗУ.

З рецептом можна йти в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. У відомстві нагадали, що термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

Головна умова безкоштовного або частково оплачуваного отримання ліків - наявність у аптеки договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".

"Покажіть електронний або паперовий рецепт працівнику аптеки, який запропонує наявні препарати з вмістом потрібної діючої речовини. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ", - йдеться у повідомленні.

Що таке хвороба Паркінсона

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, що супроводжується, зокрема, тримтливим паралічем, м'язовою ригідністю, зниженням рухової активності, нестійкість при ходьбі.

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