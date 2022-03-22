Медична допомога надаватиметься безоплатно усім, хто цього потребуватиме.

В Україні на польсько-українському кордоні на шляху до Львова відкрили перший польовий госпіталь.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Персонал польового госпіталю налічує 65 осіб, серед яких є медики, парамедики, логісти та менеджери. Усі вони — ізраїльські експерти з таких медичних напрямків, як: медицина швидкої допомоги; внутрішня медицина; педіатрія; акушерство та гінекологія; загальна хірургія; ортопедія; отоларингологія; психіатрія; соціальна підтримка.

У разі необхідності оперативного втручання операції проводитимуться змішаними об’єднаними групами медиків у співпраці з міською лікарнею. Медична допомога надаватиметься безоплатно усім, хто цього потребуватиме.

Окрім медичної допомоги, ізраїльські медики проводитимуть навчання для місцевих лікарів.

У госпіталі надаватимуть допомогу цивільному населенню. Кожна бригада лікарів працюватиме позмінно — по тижню. Ізраїльські медики готові працювати в Україні до закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: