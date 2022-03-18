"Це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною", - каже Садовий.

На площі Ринок у Львові проводять акцію, покликану привернути увагу до жорстоких злочинів Росії.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

У центрі Львова виставили 109 дитячих візочків - стільки дітей загинули внаслідок агресії РФ.

"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною", - написав Садовий та закликав фотографувати акцію, розповідати про злочини РФ та публікувати у соціальних мережах з хештегом #closethesky.

Раніше у Львові відомий французький художник JR, який створює інсталяції монументального мистецтва, провів акцію, присвячену 5-річній Валерії із Кривого Рогу. Вона - одна з багатьох українських дітей, які були змушені залишити рідну домівку, щоб вижити.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня загинули 109 дітей і понад 130 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 55, Харківській - 34, Донецькій - 26, Чернігівській - 29, Миколаївській - 20, Житомирській - 15, Сумській - 14, та Херсонській - 14 областях.

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