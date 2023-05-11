Будь-яка людина, яка відчуває тривожність, може звернутися до підготовлених лікарів та отримати першочерговий скринінг свого ментального здоров’я, зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.

Близько 15 мільйонів українців через війну з РФ потребуватимуть психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, держава підготувала вже близько 10 тисяч лікарів первинної ланки, які будуть допомогати громадянам України подолати психологічні проблеми.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила директорка Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров’я Олександра Машкевич. "За оцінками, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів громадян. Звичайно, ми, як Міністерство охорони здоров’я, не можемо поділити всіх на соціальні групи, ми розуміємо, що і діти, і ветерани, військовослужбовці та їхні сім’ї, люди, які повернулися з полону, всі потребуватимуть надання цієї послуги", - сказала вона.

Також Машкевич нагадала, що міністерство спільно з урядом за ініціативи першої леді Олени Зеленської підготували програму психосоціальної підтримки, яку можна отримати в закладах первинної ланки медичної допомоги.

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За її словами, держава підготувала вже близько 10 тисяч лікарів первинної ланки, які пройшли спеціальне навчання від Всесвітньої організації охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров'я, та вже володіють навичками первинної психологічної допомоги.

"Будь-яка людина, яка відчуває тривожність, певні зміни в своїй поведінці, може звернутися до цих лікарів та отримати першочерговий скринінг свого ментального здоров’я. Це робиться, щоб виявити більш глибинні проблеми і вчасно зреагувати на те, що людина може потребувати більш спеціалізованої медичної допомоги", - додала вона.

Щоб отримати ці послуги, українці мають звертатися до своїх сімейних лікарів.

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Нагадаємо, що Олена Зеленська задля створення ефективної системи якісних і доступних послуг із психічного здоров’я ініціювала започаткування Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Розробку та впровадження цієї програми координує Міністерство охорони здоров’я в тісній взаємодії з вітчизняними та міжнародними фахівцями. Саму ініціативу реалізують за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Раніше очільник МОЗ України Віктор Ляшко попереджав, що події в нашій державі через повномасштабне вторгнення РФ матимуть критичні наслідки для психічного здоров'я населення.

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