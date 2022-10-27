З початку повномасштабної війни до психологів і психіатрів в системі охорони здоров'я звернулося 650 тисяч людей.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголошує, що події в Україні через повномасштабне вторгнення Росії матимуть критичні наслідки для психічного здоров'я.

Про це він сказав під час прес-конференції.

Говорячи про тему психічного здоров'я, урядовець зауважив, що з 24 лютого в Україні з'явився новий фактор - повномасштабна війна Росії проти України.

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"Він для нас, експертів, поки що невідомий. Оскільки такого рівня війни за існуючої доказової бази психологічної допомоги, психіатричної допомоги не було в попередні конфлікти. Сьогодні ми бачимо новий фактор, який буде досліджуватися десятиліттями і його вплив на стан психічного здоров'я також буде досліджуватися десятиліттями", - зауважив Ляшко.

До цього фактору, зазначив він, додається ще високий рівень інформатизації.

"Те, що ми бачили, особливо, в перші дні війни, - все майже в прямому ефірі відбувалося. В тому числі і люди гинули в прямому ефірі. І те, що відбувалося, мало суттєвий вплив на всіх, хто дивиться це в Інтернеті", - сказав міністр.

Він розповів, що дослідження щодо теракту 11 вересня 2001 року у США, який також широко висвітлювався, показали, що він мав значний вплив на психічне здоров'я людей.

"Те, що відбувалося в Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, також матиме критичні наслідки для психічного здоров'я", - наголосив Ляшко.

Так, міністр закликав людей не соромитися звертатися по психологічну підтримку.

"Вже зараз, з початку війни, до психологів і психіатрів в системі охорони здоров'я звернулося 650 тисяч людей. Вже вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів: на різних рівнях - як державних, так і недержавних", - сказав очільник міністерства.

Як вплине війна на здоров'я українців

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Віктор Ляшко зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки - таке уявлення є виключно міфічним.

Окрім психічного здоров'я, війна також призведе до загострення хвороб. Наприклад, посиляться онкологічні та серцево-судинні захворювання, зазначають у МОЗ. Зокрема, в Україні зросте кількість хворих на рак із запущеними стадіями, а також почастішають випадки інфарктів та інсультів у молодому віці.

За словами Віктора Ляшка, війна призводить до того, що українці постаріють на 10-15 років. Але йдеться не про зовнішній вигляд, а про хвороби, які мали якусь вікову структуру.

Раніше психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, та дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни. В умовах війни, зокрема, дуже важливо будувати плани на майбутнє і піклуватися про себе.

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