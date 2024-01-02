Терапія цим препаратом показала позитивну динаміку у людей, які брали участь у експерименті.

У Гонконзі дослідили експериментальний препарат під назвою SIM01, який полегшує симптоми тривалого COVID-19 або пост-гострого синдрому коронавірусу.

У ході дослідження, яке тривало трохи більше року, науковці розподілили 463 дорослих хворих на COVID-19. Половина учасників півроку отримували SIM01, а інші – плацебо вітаміну С, пише MedicalXpress.

Потім учасники дослідження здали аналізи. "Зменшення кількості бактерій, що продукують коротколанцюгові жирні кислоти, у кишківнику пацієнтів із COVID-19 може бути одним із важливих механізмів, що сприяє взаємодії кишківника та легенів і, отже, тяжкості захворювання при COVID-19", – пояснили дослідники.

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Ефективність терапії препаратом SIM01 становила 47% для полегшення втоми, 56% для втрати пам’яті, 62% для труднощів з концентрацією, 30% для шлунково-кишкових розладів і 31% для загального самопочуття.

При цьому побічних ефектів препарату дослідники не виявили.

Крім того, дослідники виявили, що у пацієнтів зменшилась кількість генів, пов’язаних зі стійкістю до антибіотиків. Вчені припустили, що ці зміни пов'язані з функціональними змінами в мікробіомі.

Коронавірус в Україні

Наразі в Україні зафіксовано пік захворюваності на грип та коронавірус. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, з початку епідемічного підйому захворіло вже 1,3 млн українців. Він уточнив, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від коронавірусу та ГРВІ вже померли 343 людини, серед яких - дві дитини.

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