Він прогнозує, що вже навесні 2022 року світ повернеться до нормального життя завдяки вакцинам та іншим препаратам від COVID-19.

Коронавірус не зникне ще протягом декількох років. Але засоби, які є у людства, скоро дозволять повернутися до колишнього життя.

Про це заявив гендиректор "Pfizer" Альберт Бурла в інтерв'ю La Repubblica.

"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну і ту ж людину кілька разів і має стільки мутацій, що ми заново відкрили грецьку абетку", - зазначив Бурла.

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Разом з тим Бурла не вважає, що поява нового штаму "Омікрон" означає закінчення пандемCOVID-19.

"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що у нас це вийде, ймовірно, навесні 2022 року, завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам і лікам", - резюмував гендиректор Pfizer.

Раніше німецький вірусолог припустив, що пандемія коронавірусу може стати ендемією, а все через Омікрона.

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