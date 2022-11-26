За минулу добу російські окупанти 39 разів обстріляли міста та села Херсонської області.

В Херсонської області в результаті ворожих обстрілів за добу загинули дві людини, ще 10 отримали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич, російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні приміщення, торговельний заклад та училище.

"Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області", - зазначив він.

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Також росіяни обстріляли Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку та Музиківку Херсонського району.

Крім того, обстрілів за минулу добу піддався Берислав, в результаті чого пошкоджені приватні будинки.

Також ворог бив по Новоолександрівці, Качкарівці та Костирці Бериславського району.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонської області, ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповів голова ОВА.

Ситуація в Херсонській області:

Противники захопили ряд населених пунктів у Херсонській області. Армія України в кінці літа пішла в контрнаступ.

11 листопада 2022 року ЗСУ зайшли до Херсона. Противник після відступу не раз обстрілював звільнений обласний центр.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

14 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знаходили в Херсоні розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

19 листопада в Мінцифри заявили про те, що в Херсоні ворог зруйнував практично все оптоволоконні вузли.

19 листопада в Херсонській області окупанти вдарили по пункту роздачі хліба.

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