Батько малюка – військовослужбовець, наразі на фронті боронить Україну.

Фахівці "Охматдиту" вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки маленькій дитині. Про це повідомила пресслужба установи.

Максим з Чорнобаївки потрапив до "Охматдиту" у січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Після здачі низки аналізів та медичного огляду стало зрозуміло – чотиримісячна дитина потребує трансплантації печінки.

"Ситуація ускладнювалася тим, що не знайшлося жодного сумісного донора – в малюка та батьків були різні групи крові. Проте хвороба прогресувала, функції органа стрімко погіршувалися. Тоді Максим потрапив у відділення анестезіології. Іншого шансу на життя, окрім пересадки, не було", - розповіли лікарі.

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Фахівці пояснюють, що у світі існує практика проведення трансплантації, коли група крові донора і реципієнта не збігається. Називається це АВО-несумісною трансплантацією. Деяким дорослим вдалося таким чином пересадити органи, з дітьми все складніше, а в Україні таких операцій взагалі ніколи не робили.

"АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт. Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 млн населення) донація органів після смерті. А можливість виконання цього типу трансплантації демонструє найвищі кваліфікаційні та експертні можливості нашого центру. Все заради дітей", – пояснює Олег Годік, лікар-трансплантолог Охматдиту.

За словами лікарки-гепатолога Анастасії Морозової, потрібно було зробити вибір – чекати та, можливо, втратити дитину, або спробувати зробити новий для України крок.

"У медицині є моменти, коли неможливе треба зробити можливим — просто тому, що іншого виходу немає… Ми детально проговорили кожен крок і кожен ризик. Командою зібрали консиліум, вивчили міжнародні протоколи, отримали консультації від колег за кордоном — і розпочали підготовку до операції", - каже Морозова.

Зазначається, що тато хлопчика - військовослужбовець, наразі він на фронті, тому лікарі ухвалили рішення трансплантувати частину печінки від мами. У неї - ІІ група крові, у дитини – І, й, щоб знизити ризик відторгнення через різну групу крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми крові. Також дитині призначили спеціальну імуносупресивну терапію - препарати, які допомагають уникнути відторгнення органа.

Спеціалісти постійно контролювали титри анти-А і анти-В. Це показники, які свідчать, скільки в організмі дитини не залишилось антитіл, що можуть відторгнути нову печінку. Вони мають бути на дуже низькому рівні. Тому навіть перед самою операцією ще раз брали аналіз. І тільки після того, як отримали результат прямо під час підготовки, розпочали хірургічне втручання.

Складна операція, що тривала понад 20 годин, пройшла успішно. Післяопераційний період хлопчик провів у відділенні анестезіології, а наразі вже виписаний додому. Станом на сьогодні орган прижився, малюк щотижня приїжджає з мамою до лікарні на обстеження.

Інші унікальні операції

Як писав УНІАН, хірурги Національної університетської лікарні Тайваню вперше в історії успішно виконали трансплантацію серця, при якій донорський орган ніколи не припиняв битися.

Таким чином лікарі встановили новий стандарт в кардіохірургії. Йшлося, що традиційна трансплантація серця покладається на метод зберігання в холоді, що призупиняє приплив крові до органу. Й навіть кілька годин без кисню можуть пошкодити серцевий м'яз – через це є ризики відторгнення та ускладнень після операції.

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