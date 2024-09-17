У хлопчика була травма, яка не давала йому нормально дихати і при зволіканні могла б спричинити смерть.

У НДСЛ "Охматдит" врятували життя трирічному хлопчику, який ледь не помер після відвідин стоматолога.

Як йдеться у повідомденні медзакладу, 3-річний Лука з Луцька потрапив до лікарні в критичному стані. "У рідному місті хлопчику проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї. Вже по дорозі додому після процедури, мама Луки помітила, що у нього почало боліти горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим", - зазначили лікарі і додали, що мама дитини відразу звернулася по допомогу до фахівців.

Після проведених рентгенівських обстежень та КТ, лікарі виявили накопичення повітря в середостінні, під шкірою голови, шиї, грудної клітки. Це свідчило про порушену цілісність дихальних шляхів у хлопчика. Тому хлопчик був терміново доставлений до "Охматдиту", де фахівці виявили в нього розрив трахеї. "Дефект був розташований на задній стінці трахеї, півтора сантиметра нижче голосових зв'язок. Довжина розриву становила 2,5-3 см", - уточнили медики.

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У той же день була проведена термінова операція. Медики успішно зашили та відновили цілісність трахеї.

"Небезпека цієї травми полягає в тому, що розрив трахеї загрожує життю. Повітря виходить за межі дихальних шляхів і накопичується в середостінні під тиском. При кожному вдосі повітря потрапляє туди, але не може повернутися назад. Відбувається стискання внутрішніх органів - серця і легень. Це може призвести до дихальної недостатності або навіть до задихання", - пояснив дитячий хірург, професор Євген Руденко.

Фахівці зазначили, що при подібних травмах дуже важливо швидко звернутися по медичну допомоги, оскільки хірургічне втручання є ефективним лише в перші дні після травми. Якщо діагноз ставиться пізніше, хірургія може бути пов'язана з серйозними ускладненнями.

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Запалення спинного мозку, ураження легень, ребер, хребта та мінімальні шанси на життя були у 20-річної Насті, яка півроку не могла ходити. У Охматдиті розповіли, що зпідліткового віку дівчина хворіє на цукровий діабет. "Стрес, важка евакуація до рідного Бахмуту та інфекційна хвороба ослабили імунну систему дівчини. Раптово у неї почали німіти кінцівки, а за п’ять днів вона перестала ходити", - поділились у медзакладі подробицями.

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