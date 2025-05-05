Для цього хірурги розробили спеціальну систему.

Хірурги Національної університетської лікарні Тайваню (NTUH) вперше в історії успішно виконали трансплантацію серця, при якій донорський орган ніколи не припиняв битися. Про це пише Fox News.

"Завдяки тому, що серце безперервно перекачує насичену киснем кров протягом усього процесу, NTUH встановив новий стандарт в кардіохірургії, який обіцяє кращі результати для пацієнтів у всьому світі", - зазначили у матеріалі.

У виданні нагадали, що традиційна трансплантація серця покладається на метод зберігання в холоді, що призупиняє приплив крові до органу, тому навіть кілька годин без кисню можуть пошкодити серцевий м'яз, через що є ризики відторгнення та можуть бути ускладенення після операції.

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Водночас хірурги NTUH розробили спеціальну систему догляду за органами, яка працює як портативний апарат життєзабезпечення, доставляючи насичену киснем кров до серця від донора до реципієнта, тобто не маючи пауз та холодного зберігання.

Зазначається, що система догляду за органами NTUH підтримує роботу серця поза тілом за допомогою насосів, оксигенаторів та резервуарів.

"Під час першої операції команда транспортувала донорське серце між операційними, поки воно ще билося, підключене до цього пристрою. Реципієнт, 49-річна жінка з дилатаційною кардіоміопатією, одужала плавно і показала надзвичайно низький рівень серцевих ферментів, що є ключовим показником здоров'я серцевого м'яза", - додали у Fox News.

Попри те, що Стенфордський університет у 2023 році став новатором такої трансплантації, його метод все одно передбачав короткі ішемічні періоди (10-30 хвилин) під час пересадки органів. Однак під час методу тайванських хірургів серце не зупинялося ні на секунду.

"Серця все ще билися до забору, продовжували битися після забору і ніколи не зупинялися", - зауважив керівник команди NTUH з трансплантації органів Чен Їх-Шурнг.

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