62-річному Річарду Слейману, який страждав на хворобу нирок в останній стадії, було зроблено операцію в березні.

Перша людина, якій було пересаджено нирку генетично модифікованої свині, померла через два місяці після операції. Про це повідомили в Массачусетській лікарні, де проводилася процедура. Як пише BBC, при цьому в лікарні заявили, що немає жодних ознак того, що смерть чоловіка була результатом трансплантації.

62-річному Річарду Слейману, який страждав на хворобу нирок в останній стадії, було зроблено операцію в березні. Пересадка інших органів від генетично модифікованих свиней у минулому була невдалою, але операція Слеймана була названа історичною подією.

Крім захворювання нирок, Слейман також страждав від діабету 2-го типу і гіпертонії. У 2018 році йому пересадили людську нирку, але через п'ять років вона почала відмовляти. Після пересадки свинячої нирки 16 березня лікарі підтвердили, що він більше не потребує діалізу, оскільки новий орган функціонує добре.

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У лікарні заявили, що "глибоко засмучені" його раптовою смертю і висловили співчуття його родині.

"Ми глибоко вдячні йому за довіру і готовність розвивати галузь ксенотрансплантації (пересадка живих клітин, тканин або органів від одного виду до іншого)", - ідеться в заяві MGH.

Хоча Слейман отримав першу свинячу нирку, пересаджену людині, це не перший свинячий орган, використаний у процедурі трансплантації. Двом іншим пацієнтам пересаджували свиняче серце, але ці процедури не увінчалися успіхом - пацієнти померли через кілька тижнів.

Трансплантологія - новини

Нью-йоркські хірурги провели першу в історії пересадку всього ока людині. Через півроку після операції, проведеної під час часткової трансплантації обличчя, пересаджене око показало важливі ознаки здоров'я, зокрема кровоносні судини, які добре функціонують, і сітківку, яка має великі перспективи. Незважаючи на те, що зір до пацієнта не повернувся, це досягнення було названо проривом.

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