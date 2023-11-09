І хоча пацієнт не бачить на пересаджене око, лікарі заявили про медичний прорив.

Нью-йоркські хірурги провели першу в історії пересадку всього ока людині. Це досягнення було названо проривом, незважаючи на те, що зір до пацієнта не повернувся.

Як повідомляє Reuters, за даними хірургічної команди NYU Langone Health, через півроку після операції, проведеної під час часткової трансплантації обличчя, пересаджене око показало важливі ознаки здоров'я, включаючи добре функціонуючі кровоносні судини та перспективну сітківку.

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"Сам факт того, що ми пересадили око - це величезний крок вперед, про який думали протягом століть, але так і не здійснили", - прокоментував доктор Едуардо Родрігес, який очолював команду хірургів.

Видання уточнило, що досі лікарям вдавалося пересадити тільки рогівку - прозорий передній шар ока.

"Якби відбулася якась форма відновлення зору, це було б чудово, але... мета полягала в тому, щоб ми виконали технічну операцію і зберегли очне яблуко", - додав Родрігес.

В даний час пересаджене око не зв'язане з мозком через зоровий нерв. За словами Родрігеса, трансплантація життєздатного очного яблука відкриває безліч нових можливостей, навіть якщо в цьому випадку зір не відновлюється. "Якщо ми зможемо співпрацювати з іншими вченими, які працюють над іншими методами відновлення зору або відновлення зображень у зоровій корі, то ми станемо на крок ближче", - сказав Родрігес.

Що відомо про пацієнта, якому пересадили око

Чоловіка, якому пересадили око, звуть Аарон Джеймс. Йому 46 років і він ветеран війни з Арканзасу. Чоловік пережив нещасний випадок, пов'язаний з високою напругою, в результаті якого були пошкоджені ліва сторона його обличчя, ніс, рот і око.

Джеймс, який зберіг зір у правому оці, знав, що він може не відновити зір у пересадженому. За словами чоловіка, лікарі "ніколи не очікували, що це спрацює, і вони сказали це з самого початку". Чоловік зазначив, що дав можливість лікарям провести цю операцію в наукових цілях.

За словами Родрігеса, Джеймс все ще може відновити зір у пересадженому оці.

"На даний момент, я думаю, ми цілком задоволені результатом, якого нам вдалося досягти за допомогою дуже технічно складної операції", - підсумував лікар.

Інші новини про трансплантацію органів

Іспанські лікарі успішно провели першу в світі повністю роботизовану трансплантацію легенів. Для проведення оперативного втручання хірурги використовували робота з чотирма "руками" під назвою "Да Вінчі". Пацієнтом був 65-річний чоловік. Йому діагностували легеневий фіброз - захворювання легенів, небезпечне для життя.

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