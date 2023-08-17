Це була експериментальна операція, тому свинячі нирки пересадили пацієнту, у якого діагностували смерть мозку.

Вчені Університету Алабами провели успішну операцію, під час якої обидві нирки людині замінили генетично модифікованими органами свині.

Це була експериментальна операція, тому свинячі нирки пересадили пацієнту, у якого діагностували смерть мозку. Вчені попередньо отримали дозвіл на цю операцію від сім'ї пацієнта, передає Бі-бі-сі.

В результаті вперше в історії медицини донорські органи не тільки не були відторгнуті, але і почали нормально працювати, тобто виробляти сечу, очищаючи організм нового господаря.

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Примітно, що це не перша спроба пересадити людині нирки свині, але перша вдала. Вона дає надію тисячам людей, які страждають на серйозні захворювання нирок і потребують трансплантації.

Нирки свині для людини

Щоб після пересадки людський організм не відторгнув донорський орган, свинячі нирки вирощують спеціально і "олюднюють" - в ланцюжку ДНК вчені знаходять і "відключають" чотири свинячих гени і доповнюють їх шістьма людськими.

Пересадка свинячого серця людині

7 січня 2022 року американські хірурги провели першу у світі експериментальну операцію, в ході якої пацієнту було пересаджено генетично модифіковане серце свині. Операція тривала сім годин, після неї стан пацієнта оцінювався як хороший. Через тиждень після операції лікарі повідомляли, що Девід Беннет, почуваєє себе добре.

Однак 10 березня стало відомо, що після двох місяців після операції 57-річний чоловік помер.

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